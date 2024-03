Seniorin bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg) ist eine 83-jährige Frau schwer verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag aus zunächst unklaren Gründen ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr rettete die Seniorin aus der Brandwohnung. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Der Brand griff nicht auf weitere Wohnungen über. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.