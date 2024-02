Senior stürzt mit E-Bike und wird von Lastwagen erfasst

Ein Senior ist in Markdorf (Bodenseekreis) von seinem E-Bike auf die Straße gestürzt und dort von einem Lastwagen erfasst worden. Der 81-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann entgegen der Fahrtrichtung auf einem Geh- und Radweg unterwegs gewesen. Er habe Mülltonnen ausweichen wollen und sei dabei auf die Straße gestürzt. Der 68-jährige Lastwagenfahrer habe noch versucht, auszuweichen, er traf den Mann aber am Kopf. Der 81-Jährige habe bei dem Unfall am Mittwoch einen Helm getragen.