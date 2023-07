Senior stirbt nach Wohnungsbrand in Buchen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Buchen (Neckar–Odenwald–Kreis) ist ein 79 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro. Der Senior sei in der Nacht zum Dienstag von Einsatzkräften aus der brennenden Wohnung geborgen worden, teilte die Polizei mit. Er kam in ein Krankenhaus, erlag aber kurz darauf seinen Verletzungen. Die anderen 16 Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, wie es weiter hieß. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Das Mehrfamilienhaus war durch den Brand vorerst unbewohnbar.