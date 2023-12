Senior hortete Waffen und Chemikalien: Sprengung auf Feld

Die Polizei hat im Haus eines Seniors in Kirchardt (Kreis Heilbronn) mehrere Waffen und Chemikalien gefunden. Die Beamten mussten einen der Stoffe auf einem Feld kontrolliert sprengen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der 79-Jährige hat den Angaben zufolge eine Erlaubnis für die Waffen und verfügte, zumindest in der Vergangenheit, auch über eine Sprengstofferlaubnis, da er Besitzer einer nicht weiter beschriebenen Firma ist. Aktuell werde noch geprüft, ob seine Erlaubnis die Chemikalien zu besitzen, abgelaufen war.

Um die Lage einzuschätzen und Chemikalien zu sichern, wurden demnach drei Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts hinzugezogen. Einige der sprengfähigen Chemikalien seien nicht vorschriftsgemäß gelagert gewesen. Eine der Chemikalien habe wegen mangelhafter Lagerung zudem gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen. Dieser Stoff habe nach der Überprüfung am Donnerstag auf einem Feld gesprengt werden müssen. Welche Chemikalien und welche Waffen genau gefunden wurden, konnte die Sprecherin nicht sagen. Ob Munition gefunden wurde, war ebenfalls unklar.

Der Fund der Polizei geschah zufällig. Vor Ort sollten die Beamten den Angaben nach eigentlich nur behördliche Angelegenheiten einer nicht genannten Behörde unterstützten. Dabei stellte man die Waffen und Chemikalien, die sich im Haus befanden, fest. Das Haus liegt in einem Gewerbegebiet. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, weder für die Bevölkerung noch für die Beamten, hieß es. Der Senior wurde nicht festgenommen.