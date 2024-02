Senior fährt Mädchen an: Zwölfjährige schwer verletzt

Ein Mädchen ist in Kehl (Ortenaukreis) vom Auto eines 83-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Die Zwölfjährige habe am Samstagnachmittag zunächst mit einer Gleichaltrigen an einer Straßeneinmündung gestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als sich der Wagen näherte, rannte das Mädchen demnach plötzlich vom Gehweg auf die Straße. Das Kind stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.