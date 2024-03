Große Brüste, dünne Taille, breite Hüfte – am besten mit den Maßen 90-60-90. So sah das Idealbild einer Frau für viele Jahre aus. Das ändert sich nun Stück für Stück – ein bisschen Speck auf den Hüften darf sein. Jede soll sich in ihrer eigenen Haut einfach wohlfühlen können.

Im Stadtgespräch Stuttgart sprechen wir mit Franziska Herb genau darüber. Die 35-Jährige aus Esslingen hat sich im Dezember vergangenes Jahr gegen 3200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei einem Curvy-Model-Wettbewerb durchgesetzt und darf sich seither Fräulein Kurvig 2023 nennen. Mit ihrem Sieg und ihrem Selbstbewusstsein möchte sie andere Mädchen und Frauen dazu ermutigen sich so zu nehmen, wie sie nun mal sind – ein Mensch mit Ecken und Kanten und ein bisschen mehr Kilos drauf.