Sekundenschlaf: Vier Menschen bei Autounfall verletzt

Ein Autofahrer ist im Landkreis Ravensburg mutmaßlich wegen Sekundenschlafs mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal in ein anderes Fahrzeug gekracht. Außerdem wurde das Auto des 55-Jährigen gegen einen Kleintransporter geschleudert, wie die Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte. Vier Menschen wurden bei dem Unfall auf der Bundesstraße 30 nahe Bad Waldsee am Freitag verletzt, drei davon schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.