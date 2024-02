SEK holt Aktivisten auf Uni-Campus aus dem Baum

Ein Spezialeinsatzkommando hat die Aktion von vier Aktivisten der Umweltorganisation Robin Wood auf einer Eiche auf dem Campus der Universität in Stuttgart-Vaihingen beendet. Die Aktivisten hatten aus Protest gegen eine Rodung auf dem Baum gesessen. Da sie sich nicht bereiterklärt hätten, die Aktion freiwillig zu beenden, sei das SEK mit der Drehleiter der Feuerwehr angerückt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Aktivisten hätten auf dem Baum in etwa zehn Meter Höhe gesessen. Der Protest sei friedlich gewesen.

Wochenlange Proteste gegen die Rodung eines Waldbestands mit zahlreichen alten Eichen für einen Uni-Neubau seien zuvor erfolglos geblieben, hatte Robin Wood zuvor in einer Mitteilung zu der Besetzung in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt. Der Baum sei wegen der begonnenen Baumfällarbeiten angrenzend an Stuttgarts Naturschutzgebiet Rotwildpark besetzt worden. Um diesen „Umweltfrevel“ zu stoppen, hätten Aktivisten der Umweltorganisation die größte der alten Eichen besetzt.