Sehnsucht nach Frauchen: Hund klettert auf Dach

Vermutlich aus Sehnsucht nach seinem Frauchen ist ein Hund auf einem Hausdach in Schwetzingen (Rhein–Neckar–Kreis) spazieren gegangen. Über ein offengelassenes Fenster sei das Tier auf das Dach gekommen und habe von dort oben Ausschau nach seiner Besitzerin gehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 28–jährige Besitzerin sagte der Polizei, dass das Tier seit kurzem Schwierigkeiten habe, alleine zu Hause zu bleiben und sie immer sehnsüchtig erwarte. Die Beamten gaben ihr am Freitag neben einer Verwarnung auch Tipps für mögliche Beschäftigungsmöglichkeiten für den Hund.