Sechster Eurocup-Erfolg im Spiel für Ulms Basketballer

Ratiopharm Ulm hat seine Chancen auf den Einzug in die nächste Runde im Basketball-Eurocup weiter verbessert. Der deutsche Meister siegte am Mittwoch beim griechischen Club Aris Saloniki nach Verlängerung mit 99:88 (81:81, 41:42). Mit sechs Siegen und zwei Niederlagen nach acht von 18 Vorrundenspielen bleibt der Bundesligist unter den Top-Teams der Gruppe B. Erfolgreichster Werfer in der griechischen Hafenstadt war Trevion Williams mit 20 Punkten.

In einer umkämpften Begegnung schaffte es kein Team, sich entscheidend abzusetzen. Ulm antwortete auf ein zwischenzeitliches 21:30 mit einem 9:0-Lauf. Im weiteren Verlauf gab es einen stetigen Führungswechsel. Sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit glichen die Gastgeber durch einen erfolgreichen Distanzwurf zum 81:81 aus und erreichten die Verlängerung. Dort waren die Ulmer treffsicherer und holten sich den sechsten Erfolg.