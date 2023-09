Sechsstelliger Schaden bei Hausbrand in Karlsruhe

Beim Brand eines Hauses in Karlsruhe ist nach ersten Schätzungen ein Schaden zwischen 300.000 und 400.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Montagabend aus bislang unklarer Ursache im Keller der Doppelhaushälfte ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag breiteten sich die Flammen auf zwei weitere Etagen aus. Das Dachgeschoss des angrenzenden Hauses war ebenso stark verraucht. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.