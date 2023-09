Sechsköpfige Gruppe soll Mann verprügelt haben

Eine sechsköpfige Gruppe soll in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) einen Mann verprügelt und schwer verletzt haben. Das 30-jährige Opfer wurde nach einem Streit mit einem Faustschlag niedergestreckt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dann habe die Gruppe auf den am Boden liegenden Mann eingetreten.

Erst als Zeugen auf die Attacke aufmerksam wurden, verbal dazwischengingen und die Polizei riefen, ließen die Angreifer von dem Mann ab. Fünf Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren sitzen wegen der Tat am vergangenen Samstag bereits in Untersuchungshaft. Ein 18-Jähriger kam unter Auflagen auf freien Fuß.