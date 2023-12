Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Böblingen

Bei einem Frontalzusammenstoß in Böblingen sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch ein Säugling. Aus bisher unbekannter Ursache stießen am Dienstagabend die Autos eines 30-jährigen und eines 62-jährigen Fahrers frontal zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 30-Jährige, der alleine unterwegs war, wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im anderen Wagen befanden sich außer dem Fahrer ein weiterer 62-Jähriger sowie zwei 23 Jahre alte Frauen und ein fünf Monate alter Säugling. Alle sechs Insassen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.