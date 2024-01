Sechs Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus: Hoher Schaden

Sechs Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Waiblingen-Neustadt (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Fünf Bewohner erlitten demnach eine Rauchvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz am Sonntagmittag leicht verletzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und prüft, ob möglicherweise eine vergessene Kerze zu dem Brand geführt haben könnte. Neben dem Wohnhaus wurde auch ein geparkter Wagen beschädigt, der Feuer fing.