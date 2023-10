Sechs mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen

Sie stehen im Verdacht große Mengen an Kupferkabeln gestohlen zu haben ‐ nun hat die Polizei in Denzlingen (Kreis Emmendingen) und Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sechs Menschen festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Taten stünden nach aktuellsten Erkenntnissen in Verbindung zueinander.

Am 29.9. wurden in Breisach am Rhein eine 26-Jährige und ein 33-Jähriger festgenommen. Sie befanden sich in einem Auto auf einem Schotterparkplatz. In der Nähe fand die Polizei ein weiteres Auto, in dem eine 400 Kilogramm schwere Kupferrolle lag ‐ und weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Nur einen Tag zuvor seien weitere Tatverdächtige im Alter von 24 und 31 Jahren in Denzlingen festgenommen worden. Sie sollen Kupferschrott- und Kabel im Wert von circa 1500 Euro von einem Firmengelände geklaut haben. Sie wurden bei der Tat entdeckt, konnten fliehen, doch ein Zeuge erkannte das Fahrzeug der Männer am nächsten Tag wieder. In ihrem Fahrzeug fand die Polizei mehrere hundert Kilogramm Kupfer.

Zwei weitere Tatverdächtige waren am 4.10. in Denzlingen festgenommen worden. Ein Zeuge hatte die Polizei wegen der 21- und 30-jährigen Männer verständigt. In der Nähe fand die Polizei ein Fahrzeug, in dem ebenfalls mehrere hundert Kilogramm entwendete Kupferkabel lagen.