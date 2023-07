Sechs Menschen bei Heißluftballon–Landung verletzt

Bei der Landung eines Heißluftballons sind in Ochsenhausen (Kreis Biberach) sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Ballon bei dem Landeversuch am Samstagmorgen immer wieder von bodennahen Windböen erfasst, bevor er am Ende eines Abhangs schließlich zum Stillstand kam. Zwei Menschen wurden laut Polizei mittelschwer verletzt, vier weitere erlitten leichte Verletzungen.

Den Angaben nach verlief die Fahrt des mit 18 Menschen besetzten Ballons nach dem Start in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) zunächst ruhig. Als der Pilot landen wollte, bemerkte er stärkere Windböen. Der Heißluftballon setzte daraufhin immer wieder auf einem Feld und einer Wiese auf, bevor er vom Wind erfasst und weitergetragen wurde. Nachdem er über eine Kreisstraße geschlittert war, kippte der Ballon im Straßengraben auf die Seite und rutschte in dieser Position einen Abhang hinunter, an dessen Ende er schließlich zum Liegen kam.

Der Rettungsdienst brachte die sechs verletzten Fahrgäste in Krankenhäuser. Die vier Leichtverletzten konnten das Krankenhaus bald wieder verlassen, zwei Menschen wurden stationär behandelt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein Verschulden des Pilots, wie es hieß.