Fußballidol

Sebastian Hoeneß würdigt Beckenbauer: „Hatte Aura“

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß steht vor dem Spiel im Stadion. (Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild )

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat den gestorbenen Ex-Welt- und Europameister Franz Beckenbauer als „möglicherweise größte Persönlichkeit im deutschen Fußball“ gewürdigt. „Er hatte schon eine Aura“, sagte der gebürtige Münchner und Coach (41) des VfB Stuttgart am Donnerstag: „Ich habe ihn hin und wieder mal getroffen, mal die Hand geschüttelt“, berichtete Hoeneß: „Es war jedes Mal was Besonderes, weil ich auch schon als kleiner Junge wusste, was er für eine Persönlichkeit ist.