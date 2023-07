„Sea–You“-Festival geht nach Unwetter–Abbruch weiter

Das Electronic–Festival „Sea You“ am Tunisee in Freiburg geht am Sonntag weiter, nachdem die Veranstaltung am Samstagabend wegen eines Unwetters abgebrochen worden war. Das Festival starte ohne Einschränkungen um 11.00 Uhr, teilte der Veranstalter am Sonntag auf Instagram mit.

Der Veranstalter hatte die Feier am Samstag um kurz vor 20.00 Uhr für beendet erklärt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Zuvor habe es eine Abwägung zwischen Veranstalter und Polizei gegeben, inwieweit ein erwartetes Unwetter Freiburg tangiere. Daraufhin habe der Veranstalter das Gelände räumen lassen. 20.000 bis 22.000 Menschen dürften laut dem Polizeisprecher davon betroffen gewesen sein. Die Räumung sei geordnet verlaufen.