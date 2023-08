Verbraucher

Schwimmbad, Eis und Campingmöbel: Was im Sommer teurer wurde

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Zwei Frauen halten ihre frisch gekauften Tüten Eis in der Hand. (Foto: Annette Riedl/dpa )

Sommer, Sonne, Loch im Geldbeutel? Für so manche Produkte rund um den Sommer und die Urlaubszeit müssen Verbraucher im Südwesten deutlich mehr als im vergangenen Jahr bezahlen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 11:51 Von: Deutsche Presse-Agentur