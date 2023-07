Ortenaukreis

Schwerverletzter Radfahrer auf Straße gefunden: Lebensgefahr

Bad Peterstal-Griesbach / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Ein 24–jähriger Fahrradfahrer ist in Bad Peterstal–Griesbach (Ortenaukreis) schwer verletzt auf der Straße gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand eine Zeugin den Mann am Donnerstagabend liegend auf dem Boden und alarmierte die Polizei.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 09:27 Von: Deutsche Presse-Agentur