Schwerverletzter liegt nach Wohnungsbrand vor Gebäude

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart schwer verletzt worden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der 26-Jährige schwer verletzt vor dem Mehrparteienhaus, wie die Polizei mitteilte. Sie ging am Dienstag davon aus, dass der Mann selbst seine Wohnung verlassen hatte. Das Feuer war am Montag in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Andere Hausbewohner hatten den Notruf alarmiert. Die Brandwohnung war zunächst unbewohnbar, andere Hausbewohner konnten in ihre Räume zurückkehren. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.