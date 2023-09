Schwertransporter in Brand ‐ A5 gesperrt

Wegen eines brennenden Schwertransporters ist die Autobahn 5 bei Herbolzheim (Kreis Emmendingen) am Dienstag voll gesperrt worden. Am Mittag wurde eine der Fahrspuren Richtung Norden wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Ursache für das Feuer war vermutlich ein geplatzter Reifen. In der Folge sei der Auflieger des mit einem Bohrgerät beladenen Schwertransports komplett in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.