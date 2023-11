Schwertransport mit Windflügel weiter blockiert

Der spektakuläre Schwertransport eines 68 Meter langen Rotorblatts für ein neues Windrad ist weiter im Schwarzwald blockiert. Der Grund sei starker Wind, teilte eine Sprecherin des Energieversorgers Badenova am Montag auf Anfrage mit. Von diesem Dienstag an sei ein neuer Versuch geplant, die geplante Windanlage auf dem Kallenwald in Seelbach (Ortenaukreis) zu erreichen.

Der Transport sollte eigentlich schon am Montag fortgesetzt werden, nachdem das Spezialfahrzeug mit dem Windflügel in der vergangenen Woche an einer Steigung nicht mehr weitergekommen war. Der Versorger Badenova Wärmeplus baut auf dem Kallenwald ein Windrad mit rund 230 Metern Höhe.

Die Anlage soll Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen. Sie wird laut Badenova rund neun Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen, was in etwa dem Bedarf von 6000 Menschen entspricht.