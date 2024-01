Kriminalität

Schweizer Camper getötet: 13 Jahre Haft für Angeklagten

Waldshut-Tiengen

Ein Angeklagter (l) sitzt neben seinem Verteidiger (r). Der aus Lettland stammende Angeklagte (39) soll einen 31-jährigen Schweizer an einer Badestelle mit einem Holzstück erschlagen haben. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Weil er einen Schweizer Camper am Rheinufer in Jestetten im äußersten Süden Baden-Württembergs mit einem Holzscheit tötete, ist ein 39-jähriger Mann zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Wie das Landgericht Waldshut-Tiengen am Donnerstag mitteilte, brachte er sein Opfer mit mindestens sechs massiven Schlägen auf den Schädel zu Tode.