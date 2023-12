Schwedischer Ex-Nationalspieler Bo Larsson gestorben

Der schwedische Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Bo Larsson. Der ehemalige Offensivspieler und WM-Teilnehmer von 1970, 1974 und 1978 starb im Alter von 79 Jahren, wie der schwedische Fußball-Verband am Dienstag mitteilte. Zwischen 1966 und 1969 spielte Larsson beim VfB Stuttgart. „Der VfB wird Bo Larsson immer in ehrendem Gedenken halten“, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist zum Tod des Spielers mit, der in der Saison 1966/1967 den ersten Bundesliga-Dreierpack für den VfB erzielte.

Eine Ikone ist er vor allem in Malmö, mit dem Club gewann er zwischen 1965 und 1977 sechsmal die schwedische Meisterschaft. In 546 Spielen für Malmö FF erzielte er 289 Tore, dreimal wurde er schwedischer Torschützenkönig. „Für viele war Bosse Larsson der größte MFF-Spieler aller Zeiten“, schrieb Malmö.