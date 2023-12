Im Schwarzwald soll die Lkw der Zukunft getestet werden. Im Murgtal bei Gaggenau hat das Land dafür auf 18 Kilometern eine Strecke mit Oberleitungen für LKW ausgestattet. Aber die Brummis rollen zu selten - und einige Modelle erst gar nicht.

Die Gründe dafür hat der FDP-Abgeordnete Christian Jung bei Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erfragt. Seine Antworten liegen der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

Im Sommer 2021 startete der „Eway BW“, finanziert vor allem aus Fördergeld des Bundes. Rund 21,7 Millionen Euro sind dafür bislang geflossen, das Land steuerte davon 500.000 Euro bei. Auf dem Teilabschnitt der Bundesstraße 462 stehen nun Oberleitungen und die zugehörige technische Infrastruktur.

Tests mit Verbrenner-Alternativen

Dort sollten Lkw mit alternativen Antrieben fahren, vor allem Hybridmodelle mit Diesel- und Elektromotor, die den Strom per Abnehmer aus der Oberleitung saugen. Außerdem geplant war der Einsatz eines Trucks, der nur per E-Batterie fährt, und eines Modells, das zwischen dieser und der Oberleitung wechselt.

Auch ins Rennen gehen sollten ein Brennstoffzellen-Brummi und einer mit Biomethan im Tank. Die Lkw sollten für zwei Speditionen im normalen Betrieb fahren und herkömmliche Diesel-Lkw ersetzen. Bis Oktober 2024, dann sollen Wissenschaftler die gewonnenen Daten auswerten. Welche Antriebsart ist wie effizient? Welche Vor- und Nachteile bieten sie? Dazu sollte es Erkenntnisse geben. Ein ähnliches Projekt läuft derzeit an der A5 in Hessen.

Gerade bei Lkw gestaltet sich die Suche nach Alternativen zum herkömmlichen Verbrenner nicht leicht. Die schweren Fahrzeuge mit ihrer Fracht benötige leistungsstarke Antriebe mit hoher Reichweite, hier haben batteriebetriebener Modelle noch Schwächen.

Auch bei anderen Antrieben, etwa Brennstoffzellen oder Wasserstoff, treten zum Teil erhebliche Problem auf. Deswegen der Testplan von Bund und Land. Aber der hakt an mehreren Stellen.

Streusalz und andere Technik-Probleme

Zum einen gab es immer wieder diverse technische Probleme. So stellte sich zum Beispiel heraus, dass Streusalz die Technik beschädigte, darauf mussten die entsprechenden Bauteile getauscht werden. Hinzu kamen technische Probleme mit dem Netz und den einzelnen Fahrzeugen, Inspektionen der Anlage, oder Bauarbeiten an der Straße selbst.

Seit Ende September 2021 liefen die Tests an 417 Kalendertagen im Regelbetrieb - von knapp 800 Tagen inklusive Sonn- und Feiertagen. Durchschnittlich sind drei Hybrid-Lkw im Einsatz, fünf stehen insgesamt zur Verfügung.

Spezielle Fahrzeugtypen kommen erst 2025

Und noch an einer zweiten Stelle hakt es. Der von Daimler zugesagte Batterie-Brummi kann laut Ministerium erst im Frühjahr 2024 geliefert werden. Nach Ansicht der Experten im Haus von Minister Hermann reicht die Zeit im Parallelbetrieb mit den Hybridmodellen aber aus, um belastbare Daten für einen Vergleich zu gewinnen.

Anders sieht es bei den Biomethan- und Brennstoffzellen-Lkw aus. Letzten kann Iveco laut des Portals „Eurotransport“ wegen Problemen in der Lieferkette erst 2025 bereitstellen - zu spät für den Test.

„Vor diesem Hintergrund wird in Anbetracht des organisatorischen Aufwands“ auch darauf verzichtet, das Biomethan-Fahrzeug einzusetzen, schreiben die Beamten auf die Anfrage der Landtags-Liberalen.

28 Millionen Euro teures Projekt

Der FDP-Verkehrspolitiker Jung ärgert sich über diese Zwischenbilanz des Projektes, für das bis zu dessen Ende insgesamt 28 Millionen Euro an Bundes- und Landesgeld fließen sollen. Die Liberalen hätten den Betrieb der Teststrecke von Beginn an abgelehnt.

Wie sich nun zeige, zu Recht, sagt Jung: „Der Betrieb hat gezeigt, dass Lkw-Oberleitungsstrecken nicht sinnvoll sind. Man sollte lieber mehr die Bahnstrecken elektrifizieren.“ Die FDP hält die Oberleitungen für nicht geeignet, um sie auf weiten Teilen des Straßennetzes zu installieren.

Außerdem stört Jung, dass er wie alle anderen Landtagsabgeordneten aus den Medien von den Problemen erfahren hat - und nicht aus dem Ministerium selbst. „Es ist wenig transparent, wenn der Landtag nicht über Probleme bei einem Pilotprojekt diesen finanziellen Ausmaßes und dieser Dimension informiert wird.“

Verkehrsministerium: Testbetrieb soll ja gerade Probleme aufdecken

Im Stuttgarter Verkehrsministerium dagegen gibt man sich gelassen. „Das Ministerium für Verkehr erachtet eine Information des Landtags über einzelne Vorkommnisse in einem laufenden Förderprojekt allein schon in Anbetracht der großen Anzahl an unterschiedlichen Förderprojekten für nicht zweckmäßig, insbesondere wenn das Projekt der Erprobung einer neuen Technologie dient.“

Überhaupt gehe es im vorliegenden Fall ja vor allem um Fördergeld des Bundes - über das Parlamentarier im Land nicht abstimmen. Es liege auch im Charakter eines Probebetriebs, dass Schwierigkeiten aufträten, genau dafür sei dieser schließlich gedacht.

Doch eine gute Nachricht nimmt selbst Kritiker Jung aus der Antwort des Verkehrsministeriums mit: „Ein gutes Signal ist es jedoch, dass die Abbauplanungen im ersten Quartal des nächsten Jahres beginnen.“ Die Teststrecke soll nämlich nach Projektende 2024 wieder verschwinden.