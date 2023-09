Bundesweite Schwerpunktprüfung

Schwarzarbeit: Zoll kontrolliert Sicherheitsbranche

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Zollbeamter steht auf einem Parkplatz. (Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild )

Bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung hat der Zoll in Baden–Württemberg zahlreiche Unternehmen in der Wach– und Sicherheitsbranche kontrolliert. Wie die Behörden am Montag mitteilten, ging es bei den Kontrollen am vergangenen Freitag und Samstag um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 17:50 Von: Deutsche Presse-Agentur