Schwaebische.de probiert’s aus: Unterwasserrugby mit einem Nationalspieler

Unterwasserrugby, Survival-Training in der Wildnis und historischer Schwertkampf: Die Region bietet viele ungewöhnliche Aktivitäten. Unsere Reporter Levin Schröder und Luca Mader haben sechs davon ausprobiert.

In der zweiten Folge wird getaucht, geschwommen und getackelt. Beim Unterwasserrugby in Friedrichshafen tritt unser Reporter gegen einen Nationalspieler an und geht dabei bis ans körperliche Limit.