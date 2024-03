Unterwasserrugby, Survival-Training in der Wildnis und Eisschwimmen am Bodensee: Die Region bietet viele ungewöhnliche Aktivitäten. In unserer Videoserie „Gewöhnlich war gestern“ testen wir einige davon im Selbstversuch aus.

So exotisch wie in der zehnten Folge war es dabei wohl noch nie: Reporterin Stefanie Czuday versucht sich im japanischen Kendo-Fechten. Eine perfekte Balance aus Taktik, Technik und Geist ist nötig. Wie es ihr ergangen ist? Sehen Sie selbst.