Unterwasserrugby, Survival-Training in der Wildnis und Eisschwimmen am Bodensee: Die Region bietet viele ungewöhnliche Aktivitäten. In unserer Videoserie "Gewöhnlich war gestern" testen wir einige davon im Selbstversuch aus.

In der neunten Folge wagt sich Reporter Frederic Schenkel ins Rhönrad in Bad Wurzach. Ob er die Balance halten und in diesem ungewöhnlichen Turngerät einen festen Stand bewahren kann? Sehen Sie selbst.