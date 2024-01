Beim „Einschnellen“ schwingen Narren die für die schwäbisch-alemannische Fastnacht charakteristischen Peitschen und Karbatschen hin und her. Rund fünf Wochen lang dauert die Fastnacht in diesem Jahr.

So konnten etwa die Menschen in Überlingen am Bodensee die Narren beim „Einschnellen“ beobachten, als diese am Mittag durch die Straßen zogen.

Neben Straßenumzügen, Bällen, Schülerbefreiungen und der Kinderfasnet steht in dieser Saison ein rundes Jubiläum auf dem Programm: Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte wird 100 Jahre alt.

Die Fastnacht im Südwesten ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere.

Weniger Bürokratie für die Narren

Zum „Häs“ tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarde.

Bereits am Samstagvormittag konnte die "Schwäbische Zeitung" exklusiv eine sehr gute Nachrichte für die Narren vermelden. Seit Jahren steht die Forderung nach einem Abbau bürokratischer Hürden für die Fasnet im Südwesten im Raum. Nun hat das Land offenbar ein Einsehen: Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ können Fasnetsvereine und Narrenzünfte ihre Veranstaltungen künftig einfacher beantragen.

Das sei ein „erster Erfolg“, sagt Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). „Aber am Ziel sind wir noch nicht.“

Andreas Schwarz, Grünen-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, und seine Co-Abgeordnete Nese Erikli aus Konstanz hatten beim Verkehrsministerium nachgehakt, was es konkret tut, um die Genehmigungsverfahren zu erleichtern.

In ihrer Antwort erklärt Staatssekretärin Elke Zimmer (Grüne), dass „für kleinere, immer gleichbleibende Veranstaltungen die Möglichkeit der mehrjährigen Antragsstellung eingeräumt wird. So kann der Aufwand bei der Beantragung von Fastnachtsveranstaltungen auf öffentlichen Straßen verringert werden.“

In einem Wegweiser, den das Ministerium laut einem Sprecher noch im Januar veröffentlichen will, werde die mehrjährige Antragsstellung - ausschließlich für Fasnetsveranstaltungen - enthalten sein, sagt ein Sprecher. Ob diese für konkrete Veranstaltung eingeräumt werde, entscheide aber die Straßenverkehrsbehörden der zuständigen Kommune.