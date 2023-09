Schussserie in der Region Stuttgart: 21-Jähriger verurteilt

Im Zusammenhang mit einer Schussserie in der Region Stuttgart ist am Dienstag ein Mann vor dem Amtsgericht Stuttgart zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Der 21-Jährige musste sich vor Gericht verantworten, weil er im März verbotenerweise mit einer geladenen Maschinenpistole in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs gewesen sein soll, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. In der Verhandlung habe sich der Mann geständig gezeigt. Laut „SWR“ gibt es keine Hinweise darauf, dass die Waffe im Rahmen der Schussserie abgefeuert wurde.

Nach Angaben des Sprechers wurde der Angeklagte von dem Gericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten wegen vorsätzlichen unerlaubten Führens einer vollautomatischen Schusswaffe zum Verschießen von Patronenmunition verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; innerhalb einer Woche kann dagegen Berufung oder Revision eingelegt werden.

Seit Monaten kommt es im Großraum Stuttgart immer wieder zu Schüssen auf Menschen. Die Ermittler vermuten dahinter rivalisierende Gruppen. Bei einem Handgranaten-Anschlag auf eine Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) wurden zudem zehn Menschen verletzt.

Im Zusammenhang mit den Schüssen gab es eines Sprechers des Landeskriminalamts zufolge bisher 33 Festnahmen.