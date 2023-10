Main-Tauber-Kreis

Schulbus-Unfall: Acht Kinder verletzt ‐ Fahrer eingeklemmt

Königheim

Ein Schulbus mit 17 Kindern an Bord ist am Freitag in Königheim (Main-Tauber-Kreis) von der Straße abgekommen, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde im Bus eingeklemmt.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 09:32 Von: Deutsche Presse-Agentur