Schüsse schlagen in Hauswand im Markgräflerland ein

Mehrere Schüsse haben Unbekannte in Müllheim im Markgräflerland abgefeuert. Projektile schlugen in einer Hausfassade ein, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Ermittler niemand, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Zunächst berichtete die „Badische Zeitung“ darüber. Demnach hatten Augenzeugen am Sonntagabend maskierte Personen beobachtet, die mit Handfeuerwaffen hantierten und vermutlich auch die Schüsse abgaben.

Zeugen sagten aus, dass mehrere Verdächtige vom Tatort in der Innenstadt flüchteten, wie der Polizeisprecher sagte. Die Tat habe sich vermutlich in einem Innenhof ereignet. Bedrohte Personen oder anderweitig Geschädigte hätten sich bislang nicht bei den Ermittlern gemeldet.