Schüsse in Innenstadt im August: Tatverdächtiger in U-Haft

Müllheim

Nach Schüssen in der Innenstadt von Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) im August ist ein Mann festgenommen worden. Der 28-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 16:29 Von: Deutsche Presse-Agentur