Schüsse bei Autokorso ‐ Polizei findet Schreckschusswaffe

Bei einem Autokorso in Heilbronn sind mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Polizei fand nach dem Vorfall am Samstagabend bei einer Durchsuchung von zwei der sechs beteiligten Autos eine Schreckschusswaffe im Wagen eines 28-Jährigen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird gegen den 28-Jährigen nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Welchen Anlass der Autokorso hatte, sagte ein Polizeisprecher zunächst nicht.