Schüsse aus Gasdruckpistole auf Bekannten: Mann in U-Haft

Ein Mann, der in einer Wohnung in Reutlingen einen Bekannten durch mehrere Schüsse aus einer Gasdruckpistole verletzt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen, wobei er erheblichen Widerstand leistete, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Bei der Festnahme wurden demnach eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt. Beide hätten ihren Dienst fortsetzen können.

Die Schüsse, die der Mann abgegeben habe, hätten angeblich aus einer Gasdruckpistole gestammt. Die mutmaßliche Tatwaffe sowie die dazugehörige Munition seien gefunden und sichergestellt worden.

Nach der Attacke wurde das 29 Jahre alte Opfer in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Operation konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Vor den Schüssen soll es zum Streit gekommen sein. Worum es dabei ging, war zunächst nicht bekannt. Nach der Tat am Donnerstag flüchtete der Beschuldigte. Er wurde im Rahmen einer großangelegten Fahndung, auch mit Polizeihubschrauber, im Stadtgebiet festgenommen.