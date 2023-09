Schüler soll Reizstoff versprüht haben

Durch einen Reizstoff sind mehrere Schüler und Lehrer einer Schule in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) leicht verletzt worden. Drei Personen kamen am Dienstag vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler verdächtigen einen Schüler, den Reizstoff im Schulflur versprüht zu haben. Genaue Angaben zu dem Stoff und den Hintergründen konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen. Mehrere Schüler hatten am späten Vormittag über Atemwegsreizungen geklagt. Die Realschule mit etwa 550 Schülern und Lehrern wurde geräumt. Nachdem die Feuerwehr die Räume gelüftet hatte, ging der Schulbetrieb weiter.