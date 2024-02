Schrottreifer Bus mit 70 Fahrgästen aus dem Verkehr gezogen

Ein Riss in der Frontscheibe, poröse Reifen und mangelhafte Bremsen: Ein verkehrsuntauglicher und mit rund 70 Fahrgästen besetzter Reisebus ist in Karlsruhe aus dem Verkehr gezogen worden. Zudem stellten Beamte fest, dass die drei Fahrer im Alter zwischen 50 und 55 Jahren ihre Lenk- und Ruhezeiten nicht richtig eingehalten hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der doppelstöckige Reisebus war demnach am vergangenen Freitag auf dem Weg nach Bosnien-Herzegowina und hatte am Busbahnhof in Karlsruhe gehalten, um weitere Fahrgäste einsteigen zu lassen. Polizisten entdeckten dabei gravierende technische Mängel an dem Fahrzeug. Neben der beschädigten Frontscheibe und den abgenutzten Reifen und Bremsen waren die Außenspiegel den Angaben zufolge nur mit Kabelbindern befestigt. Zudem wies der Hauptrahmen des Busses mehrere Brüche auf und die Hinterachsenlenkung drohte, abzufallen.

Ein Sachverständiger untersagte die Weiterfahrt und veranlasste die Stilllegung des Reisebusses. Die drei Fahrer erhielten ein vierstelliges Bußgeld. Die Reisenden konnten ihre Fahrt nach einigen Stunden in einem Ersatzbus mit ausgeschlafenem Fahrer fortsetzen, wie es hieß.