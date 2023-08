Literatur

Schriftsteller Martin Walser beigesetzt

Wasserburg am Bodensee

Martin Walser, wurde am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. (Foto: SWR - Südwestrundfunk/SWR/Hollenbach/obs )

Der Schriftsteller Martin Walser ist in Wasserburg am Bodensee beigesetzt worden. Wie Bürgermeister Harald Voigt am Dienstag bestätigte, fand die Beerdigung am Montag im engsten Familienkreis statt.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 08:39 Von: Deutsche Presse-Agentur