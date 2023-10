Schopper verurteilt Bombendrohungen an Schulen

Kultusministerin Theresa Schopper hat die Bombendrohungen an Schulen im Südwesten aufs Schärfste verurteilt. „Wie hier mit Ängsten von Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften gespielt wird, ist unerträglich“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Nach den Jahren der Pandemie und angesichts von Krisen und Kriegen in der Welt herrscht ohnehin schon genug Unsicherheit an den Schulen.“ Die Schulleitungen arbeiteten eng mit der Polizei zusammen. Sie wünsche den Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Eltern trotz allem erholsame und möglichst friedliche Herbstferien.