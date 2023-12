Scholz: Mit Schäuble prägenden Christdemokraten verloren

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Tod des früheren Bundestagspräsidenten und Bundesministers Wolfgang Schäuble dessen „beeindruckende und sehr lange Politiker-Karriere“ gewürdigt. „Sein Intellekt, seine Freude an der demokratischen Auseinandersetzung, sein konservatives Weltbild und seine rhetorische Schärfe zeichneten ihn in all dieser Zeit ganz besonders aus“, hieß es in einer Erklärung des SPD-Politiker vom Mittwoch. „Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: Das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen.“

Der CDU-Politiker Schäuble war am Dienstagabend zu Hause im Kreis seiner Familie gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen. Das teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.