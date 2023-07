Schönbuchtunnel auf der A81 wird gesperrt

Reisende auf der Autobahn 81 müssen diese Woche Umwege im Kreis Böblingen einplanen. Der Schönbuchtunnel auf der A81 wird von Montag bis Freitag in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Sperrung gilt allerdings nur nachts jeweils von 21.00 bis 5.00 Uhr. Grund sind Wartungsarbeiten. In Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr von der Anschlussstelle Herrenberg ausgeleitet, die Umleitungsstrecke bis zur Auffahrt Gärtringen ist ausgeschildert. Die Umleitung in Fahrtrichtung Süden führt umgekehrt von der Anschlussstelle Gärtringen bis Herrenberg.