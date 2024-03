Verstörende Zahlen: Was tun gegen Verschwendung von Lebensmitteln?

Mit Video: Lebensmittel-Serie

Verstörende Zahlen: Was tun gegen Verschwendung von Lebensmitteln?

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Tonnenweise Lebensmittel landen täglich im Müll. Was lässt sich dagegen tun? (Foto: Pixabay )

Tonnenweise Lebensmittel werden täglich entsorgt. Warum ist das so und was lässt sich dagegen tun? In einer Serie betrachten wir das Thema genauer.

Veröffentlicht: 09.03.2024, 05:00 Von: Frederic Schenkel, Stefanie Czuday