Ludwigsburg

Schnittverletzungen bei Streit unter vier Männern

Besigheim / Lesedauer: 1 min

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift «Krankenhaus» weist den Weg zur Klinik. (Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild )

Bei einem Streit unter vier Männern in einer Unterkunft für Geflüchtete in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) haben sich drei von ihnen Schnittverletzungen zugezogen. Den Ermittlungen zufolge sollen zwei 23–Jährige und ein 28–Jähriger bei dem Streit auf einen 24–Jährigen losgegangen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 15:38 Von: Deutsche Presse-Agentur