Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Samstagabend und den Sonntag Schnee in Baden-Württemberg. Die von Norden heranziehenden Niederschläge könnten - sobald die Sonne untergeht - im Bergland für eine Schneedecke sorgen, sagte Kai-Uwe Nerding vom DWD in Stuttgart der dpa am Samstag.

Seiner Prognose zufolge sind 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee im Bergland in Oberschwaben möglich, in Staulagen bis zu 10 Zentimeter. Oberhalb von 1000 Metern sind im Schwarzwald bis zu 30 Zentimeter möglich. Wer in Sachen Schnee auf Nummer sicher gehen will, dem rät der Experte, sich auf den Weg zum Feldberg oder zur Hornisgrinde zu machen. Am Feldberg liegen laut Nerding schon jetzt 12 Zentimeter Schnee. Auch auf der Schwäbischen Alb beginne es, oberhalb von 700 Meter bereits weiß zu werden - dort herrsche Dauerfrost.

Räumpflicht Schnee: Bis 7 Uhr muss geräumt sein Wer seiner Pflicht nicht nachkommt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch hohe Schadenersatz- und Schmerzensgeldforderungen. Erfahren Sie mehr zur Räumpflicht

Auch Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried erwartet für den Abend deutliche Niederschläge, die vielerorts als Schnee fallen. Warnt vor Glätte auf den Straßen. Außerdem könne der kräftige Wind aus Nordwesten für Schneeverwehungen sorgen. Damit ist auch Vorsicht vor Schneematsch angebracht.