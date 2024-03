Schnee im Schwarzwald und auf der Alb erwartet

Im Südwesten wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wieder etwas kühler. Von der Nacht zum Mittwoch an müssen sich die Menschen im Südschwarzwald und auf der Alb in Höhen ab 800 Metern auf etwa ein bis drei Zentimeter Neuschnee, Frost und Glätte einstellen. Im äußersten Südosten des Landes seien ab etwa 600 Metern sogar fünf bis zehn Zentimeter Schnee möglich, wie der DWD am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

Bisher gibt es im großen Wintersportgebiet Feldberg zwei bis sieben Zentimeter Altschnee, wie die Feldbergbahnen auf ihrer Internetseite berichteten. Zwei von insgesamt 17 Liften und Bahnen seien in Betrieb. Das größte Wintersportgebiet im Südwesten war Anfang Dezember in die Saison gestartet und hatte Ende Februar von einer nur durchwachsenen Saison berichtet.

Baden-Württemberg erlebte den mildesten Winter, seit die Temperaturen gemessen werden - das hatte der DWD bereits Ende Februar mitgeteilt. Winterlich war es demnach lediglich Anfang Dezember und um die Januarmitte. Wetterexperten hierzulande orientieren sich am meteorologischen Winter, der vom 1. Dezember bis zum 28. Februar dauerte.