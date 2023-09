Zahlreiche der 139 Wetterstationen im Messnetz der Wetterwarte Süd verzeichneten neue Rekordwerte für September: So Ravensburg mit 32,7°C, Biberach (32,6°C), Horgenzell (31,9°C), Ochsenhausen (31,7°C), Ehingen (31,8°C), aber auch die Wetterzentrale in Bad Schussenried mit 31,4°C. In Bad Krozingen waren es sogar 33,9°C. Selbst auf den Alb- und Allgäuhöhen wurden um die 29 Grad erreicht.