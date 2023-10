Der neue Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler sollte zur Pflichtlektüre für alle Berufs- und Lokalpolitiker gehören. Teure und unnötige Bauvorhaben dürfen nicht länger an der Lebenswirklichkeit der Bürger vorbei geplant werden.

Das aktuelle Beispiel aus Stuttgart gilt für alle Städte und Gemeinden. Dort wurden für 50.000 Euro sogenannte Sitzkiesel und Bänke ohne Lehnen angeschafft, auf denen kaum jemand sitzt. Das mag modern und hübsch aussehen, aber es ist ein klarer Fall von Steuerverschwendung.

Ähnlich ist es beim kritisierten Fitnessparcours in Mannheim. Dort wurde ein Fitnessparcours im Zentrum aufgebaut. Die Namen der 16 Geräte klingen putzig: „Kniebeuge Wackelplatte“, „Squat-Plattform“, „Balancierbalken-Kantholz“ und so weiter. Aber: Weil sie kaum jemand nutzte, wurde alles wieder abgebaut.

Kosten bis dato für den Steuerzahler: 116.000 Euro. Weil die Stadt Mannheim jetzt an anderer Stelle versucht, Bürger zum Sport zu animieren, fielen 5000 Euro Umbaukosten an. Ein Schildbürgerstreich. Besser wäre gewesen, man hätte im Vorfeld gefragt, ob die Bevölkerung überhaupt Interesse an Sportgeräten hat.

Nachvollziehbar ist auch die Kritik an der Tourismus-Kampagne. Warum müssen 3,3 Millionen Euro ausgegeben werden, um die hiesige Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Tourismus in Baden-Württemberg wichtig ist? Das Tourismus zum Ländle gehört, ist eine Selbstverständlichkeit.

Staatssekretär Dr. Patrick Rapp antwortet dazu auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung: „Zu Beginn der Kampagne sahen rund 66 Prozent der Befragten den Tourismus positiv, was schon ein sehr guter Wert ist. Zwölf Monate später war der Wert noch besser: Hier hatten 68 Prozent der Befragten ein positives Bild vom Tourismus.“ Soll heißen: Die Zunahme von zwei Prozent der Befragten wurde mit 3,3 Millionen Euro Steuergeldern erkauft.

Es gibt viele solcher Beispiele im neuen Schwarzbuch. Deshalb sollten es alle politischen Entscheider gründlich lesen – und alles dafür tun, niemals genannt zu werden.