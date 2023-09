Schlange unterbricht Bauarbeiten in Mittelfranken

Eine mehr als ein Meter lange Schlange hat in Mittelfranken Bauarbeiten an einem Privathaus behindert. Ein Biologe habe das in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gefundene Tier als Vierstreifennatter identifiziert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Schlange habe nach dem Fund am Montag aber nicht eingefangen werden können.

Die Vierstreifennatter ist über große Teile Südosteuropas bis in die Türkei verbreitet, kann bis zu 2,40 Meter groß werden und ist nicht giftig. Die Polizei riet dazu, sich bei der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungsbezirk Mittelfranken zu melden, sollte die Schlange in der Region erneut gesichtet werden.